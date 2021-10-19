Ercan’dan hintkeneviri ile girmeye çalıştı, narkotik köpeğe yakalandı

Çalışmak için Ercan Havaalanı’ndan ülkeye gelen zanlı M. A. S.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu. Zanlı, Ercan’dan ülkeye giriş yaptığı sırada “Ricky” isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle üzerindeki 3 gram hintkeneviri ile yakalandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadeti devren Polis memuru İbrahim Toz, olayla ilgili bulguları aktardı. Toz, huzurda bulunan zanlı M. A. S.’nın 18 Ekim tarihinde saat 22:30 raddelerinde Ercan Havaalanında ülkeye giriş yapmak istediği sırada üzerine “Ricky” isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini alınan ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonucunun beklendiğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının soruşturma maksatlı ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.