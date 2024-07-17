Ercan'da sahte para

Ercan Havalimanı’nda, bugün sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 37 yaşındaki S.G.'nin üzerinde ve eşyalarında sahte para ele geçirildi, söz konusu şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu operasyon saat 03.00 raddelerinde gerçekleşti. 37 yaşındaki S.G.(E)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, PH27520149B seri numaralı 2 adet

100 ABD Doları, PH27520155B seri numaralı 1 adet 100 ABD Doları, SE2227248219 seri, numaralı 1 adet 50 Euro ve VA2566721487 seri numaralı 1 adet 50 Euro olmak üzere, toplam 300 ABD doları ile 100 Euro tespit edildi. Sahte paralar emare olarak alınırken söz konusu şahıs tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polisten uyarı

Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparak sahte para konusunda vatandaşa uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

"17.07.2024 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda bir şahsın tasarrufunda üç adet sahte 100 ABD doları ile iki adet sahte 50 Euro’luk banknotlar tespit edilmiştir.

Sahte 100 ABD Dolar’larının Seri Numaraları;

PH27520149B

PH27520155B

Sahte 50 Euro’ların Seri Numaraları;

SE2227248219

VA2566721487

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100 ABD doları ile 50’lik Euro cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."