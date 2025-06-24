Ercan’da sahte evrak soruşturması: iki kişi tutuklandı

Ercan Havalimanında meydana gelen “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçundan tutuklanan M.A. ile Q.M. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 20 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü kabininde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak isteyen R.S.’nin görevli muhaceret memurunun kendisine geliş amacını sorması üzerine telefonunda bulunan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC'ye ait oturum iznini gösterdiğimi söyledi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında R.S.’nin eşi M.A.’nın 9 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışma izniyle bulunduğunu, R.S.’nin de eşini ülkeye getirmek istediğinin tespit edildiğini belirtti. R.S., okuma yazma bilmediği için uçak biletlerini kesmesi amacıyla arkadaşı Q.M.’ye 20 bin TL ödeme yaptığını, Q.M.’nin ise WhatsApp üzerinden kendisine biletle birlikte sahte evrak gönderdiğini ve bu evrakı eşi M.A.’ya göndererek KKTC’ye girişte göstermesini söylediğini beyan etti.

Polis memuru her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, sahtelenen KKTC İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylı bir noter davetiyesinin kimden ve nasıl temin edildiğiyle ilgili araştırma yapacaklarını, mesele ile bağlantı olabilecek şahısların tespit edilmesi için soruşturma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.