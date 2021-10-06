Ercan’da öğrenci trafiği

Yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencileri Kıbrıs'a gelmeye devam ediyor.

Üniversite temsilcileri, T&T Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan öğrencilere kurdukları stantlarda rehberlik ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, konuyla ilgili açıklamasında yolcuların ve öğrencilerin sağlığı için her türlü hijyen önlemini aldıklarını kaydetti.