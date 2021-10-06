Ercan’da öğrenci trafiği
Yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencileri Kıbrıs'a gelmeye devam ediyor.
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Yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencileri Kıbrıs'a gelmeye devam ediyor.
Üniversite temsilcileri, T&T Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan öğrencilere kurdukları stantlarda rehberlik ediyor.
T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, konuyla ilgili açıklamasında yolcuların ve öğrencilerin sağlığı için her türlü hijyen önlemini aldıklarını kaydetti.
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Etiketler : öğrenci, üniversite, yabancı öğrenci, Yüksek Öğrenim