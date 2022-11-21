Ercan’a 2 gram metamfetaminle girmeye çalıştı

Kıbrıs’ın kuzeyinde, tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı M.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Fezile Kesat, zanlının 17 Kasım tarihinde saat 13.30’da Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlının kazağının yakasındaki cebinde 2 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.