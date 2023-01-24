Ercan Havalimanında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Aruk’un ölüm sebebi “akciğer kanseri”
Yaşamını yitiren İskan Aruk (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.
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Ercan Havalimanında, dün saat 18.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren İskan Aruk (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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