Ercan Havalimanında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Aruk’un ölüm sebebi “akciğer kanseri”

Ercan Havalimanında, dün saat 18.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren İskan Aruk (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.