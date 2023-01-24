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  3. Ercan Havalimanında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Aruk’un ölüm sebebi “akciğer kanseri”
Ercan Havalimanında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Aruk’un ölüm sebebi “akciğer kanseri”

Ercan Havalimanında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Aruk’un ölüm sebebi “akciğer kanseri”

Yaşamını yitiren İskan Aruk (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.

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Ercan Havalimanında, dün saat 18.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren İskan Aruk (E-57)’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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