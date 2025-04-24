Ercan Havalimanı’nda çocukların uçak sevinci
Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı nedeniyle Ercan Havalimanı’nda çocuklara yöneliketkinlik düzenledi.
Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı nedeniyle Ercan Havalimanı’nda çocuklara yönelik
etkinlik düzenledi.
Balıkesir Meriç Merkez ilkokulu ile Arabahmet ilkokulu öğrencileri
Ercan Havalimanı’nda ilk önce THY bilet satış ofisinden biletlerini aldı.
Ardından checkin yaparak uçağa bindi. Çok heyecanlı ve mutlu
oldukları her hallerinden belli olan çocuklar uçakta pilot ve kabin
memurları ile sohbet etti . Uçakta çocuklara kutular içerisinde ikram ve
hediyeler veriledi.
Etkinliğe THY Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, THY Ercan
Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ile THY Lefkoşa merkez ofisi
ile Ercan Havalimanı istasyon personeli, İstanbul Handling Operasyon
ve Planlama Müdürü Seda Menteş ile Ercan Havalimanı Güvenlik Amiri
Erkan Demirdağ katıldı.
THY Kıbrıs Müdürü Pınar Arıkan Ayvaz, sosyal etkinliklere önem
verdiklerini ifade ederek, çocukları bir nebze olsun sevindirdikleri için
kendilerini mutlu hissettiklerini belirterek, etkinliklerin devam
edeceğini kaydetti.
Öte yandan, Çocukların Ercan Havalimanı’ndan ayrılacağı sırada
Ankara’ya gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi
Ali Murat Başçeri, uçak önünde çocuklarla bir anı fotoğrafı da çektirdi.