Ercan Havalimanı’nda çocukların uçak sevinci

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı nedeniyle Ercan Havalimanı’nda çocuklara yönelik

etkinlik düzenledi.

Balıkesir Meriç Merkez ilkokulu ile Arabahmet ilkokulu öğrencileri

Ercan Havalimanı’nda ilk önce THY bilet satış ofisinden biletlerini aldı.

Ardından checkin yaparak uçağa bindi. Çok heyecanlı ve mutlu

oldukları her hallerinden belli olan çocuklar uçakta pilot ve kabin

memurları ile sohbet etti . Uçakta çocuklara kutular içerisinde ikram ve

hediyeler veriledi.

Etkinliğe THY Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, THY Ercan

Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ile THY Lefkoşa merkez ofisi

ile Ercan Havalimanı istasyon personeli, İstanbul Handling Operasyon

ve Planlama Müdürü Seda Menteş ile Ercan Havalimanı Güvenlik Amiri

Erkan Demirdağ katıldı.

THY Kıbrıs Müdürü Pınar Arıkan Ayvaz, sosyal etkinliklere önem

verdiklerini ifade ederek, çocukları bir nebze olsun sevindirdikleri için

kendilerini mutlu hissettiklerini belirterek, etkinliklerin devam

edeceğini kaydetti.

Öte yandan, Çocukların Ercan Havalimanı’ndan ayrılacağı sırada

Ankara’ya gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi

Ali Murat Başçeri, uçak önünde çocuklarla bir anı fotoğrafı da çektirdi.