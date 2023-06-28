Ercan Havaalanı yakınlarındaki kaza korkuttu

Ercan Havaalanı yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Cemal Uluçay yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"28 06 2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, İskele Ercan Anayolu boyunca LY 957 plakalı salon aracı Ercan istikametine doğru kullanan Sergei VİCHUROV (E-47) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan yonca kavşağına yaklaştığında trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde ters şerite girmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cemal ULUÇAY (E-51) yönetimindeki SR 970 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan SR 970 plakalı araç Cemal ULUÇAY kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."