Ercan Havaalanı yakınlarında korkutan kaza

Ercan Havaalanın yakınlarındaki yonca kavşağında dün meydana gelen trafik kazası korkuttu, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza Ercan Havalimanı yakınlarındaki yonca kavşağında dün 17.30 sıralarında gerçekleşti. 20 yaşındaki Samet Kaan Kazıcı, kullanımındaki ZND 802 plakalı araç ile Ercan Havalimanı’na doğru gittiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, aynı istikamete doğru giden 25 yaşındaki Ali Nane’nin kullanımındaki HK 216 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ZND 802 plakalı araç beton bariyerlere çarparak yolda durabildi. HK 216 plakalı minibüs ise ağaca, sonrasında da bariyere çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan olmazken. ZND 802 plakalı araç sürücüsü Samet Kaan Kazıcı, aracın sahibinden izinsiz ve sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.