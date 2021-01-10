Enver Bozkurt hayatını kaybetti

Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Yönetim Kurulu Üyelerinden Enver Bozkurt bu sabah tedavi gördüğü Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti. KTHEB'ten yapılan yazılı açıklamada elim kayıp üzüntüyle bildilirken Enver Bozkurt'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Tedavi için İstanbul'a gönderilmişti

Bozkurt belli bir süre önce beyninde oluşan rahatsızlığın tedavisi için İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı.

Aile YENİDÜZEN'e konuşmuştu

Enver Bozkurt’un aile fertlerinden Sema Nur Karakuş hastalığının ilk başladığı günlerde tüm MR’larının yapıldığını ve bunların temiz çıktığını aktarmıştı, o günlerde acilen Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini ve orada 4 operasyon geçirdiğini belirtti. Kendilerine acilen Ambulans uçakla Türkiye’ye gitmeleri gerektiğini söylendiğini kaydeden Sema Nur Karakuş, hemen hükümet yetkilileriyle harekete geçtiklerini ancak, böyle bir konunun yasada yer almadığı için bu konuda maddi bir destek yapılamayacağını kendilerine belirtildiğini ifade etti.

Yardım kampanyası başlatılmıştı

Enver Bozkurt’un ailesi, sevenleri ve üyesi olduğu Hemşireler Birliği, Bozkurt’un yurtdışında tedavisini sürdürmesi için 1 Temmuz‘da yardım kampanyası başlatılmıştı. Başlatılan kampanyada kısa sürede istenilen gelir elde edilerek, Enver Bozkurt ambulans uçakla İstanbul’a götürülmüştü.