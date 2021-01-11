Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı
KTHEB Yönetim Kurulu üyelerinden, hemşire olarak görev yapan Enver Bozkurt Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan törenin ardından Lefke Mezarlığına defnedildi.
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Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Yönetim Kurulu üyelerinden Enver Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü İstanbul, Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayata veda eden Bozkurt bugün Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan törenin ardından Lefke Mezarlığına defnedildi.
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