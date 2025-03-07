Engelsiz Yaşam Evi’nde, engelli bireylere yönelik “Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi

Engelli bireylere yönelik “Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi" kapsamında gerçekleştirilen seminer, Demirhan’daki Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Engelsiz Yaşam Evi’nde yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, seminere katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yürütülen projeye Bakanlık olarak destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Önümüzdeki hafta içerisinde engelli istihdamı gerçekleştirecek özel sektör işletmelerine yönelik teşviklerin artırılması ve süresinin uzatılması konusunda ekonomik örgütlerle toplantı yapacağını dile getiren Bakan Gardiyanoğlu, engelli istihdamının teşvik edilmesi ve engelli bireylerin çalışma hayatına katılabilmesi için yeni düzenlemeler yapacaklarını kaydetti.

Yaşam Koçu İpek Kabidan tarafından sunulan seminerde, katılımcılara engelli bireylerin iş hayatında yer almalarının kazandıracağı psiko-sosyal kazanımlar, her bir bireyin kendine özgü olan bilgi, yetenek ve hayallere uygun iş alanları ve pratiklerin bulunduğu ve bu ideale ulaşmak için olumsuz inanç kalıplarını kırmanın önemi anlatıldı.

Seminerde ayrıca Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli bireylerin istihdamına dair yasal düzenlemeler ile kamu, yerel yönetimler ve özel sektör engelli istihdamı fırsatlarına dair bilgiler verdi.