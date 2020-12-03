“Engelliler için özel COVID-19 önlemleri ve teşvikleri şart”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, engelliler için özel covid-19 önlemleri ve teşviklerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Savaşan mesajında, çağdaşlığın önemli göstergelerinin başında özel gereksinimi bulunan bireylerin toplumdaki diğer tüm bireyler gibi eğitim, sosyal ve ekonomik hayata erişimlerinin kolaylaştırılması ve toplumda kendilerini mutlu hissedebilmelerinin geldiğine dikkat çekti.

Bu özel günün amacının, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarının ve refahının teşvik edilmesi; engelli bireylerin durumu ile ilgili politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanındaki farkındalığın arttırılması olduğunu vurgulayan Savaşan, 2020 Dünya Engelliler Günü temasının, “engelliler için daha iyileştirmek: Erişilebilir ve sürdürülebilir bir COVID-19 Sonrası Dünyasına Doğru” olduğunu hatırlattı.

Savaşan, ekonomik kırılganlıklarının da etkisiyle halihazırda kronik rahatsızlıklarla mücadele eden ve yeterli sağlık hizmetlerine erişim konusunda çeşitli zorluklar yaşayan engellilerin buna ek olarak salgın sürecinden de olumsuz etkilendiklerine işaret etti.



“ENGELLİLERİN HASTALIKTAN ÇOK DAHA FAZLA ETKİLENME RİSKİ VAR”

Engelli bireylerin, toplumun gündelik işleyişi sırasında hâlihazırda hizmet ve kaynaklara erişim, erişilebilirlik gibi konularda sıkıntı yaşadığını kaydeden Savaşan, bu bireylerin enfekte olduklarında, engeli olmayan herhangi bir bireye kıyasla hastalıktan daha fazla etkilendiğini vurguladı.

“Çünkü temel ihtiyaçlarını gidermek kapsamında diğer insanlara muhtaç olan engelli bireyler için sosyal mesafe şansı oldukça düşüktür” diyen Savaşan, şöyle devam etti:

“Virüsten korunma, semptomların fark edilmesi gibi konularda yapılan işitsel ve görsel medya uyarılarına engelleri dolayısıyla erişimde zorlanan bireyler de mevcuttur. Fırsat eşitsizliği nedeniyle toplumda normal şartlar altında dahi yüksek kırılganlıkları olan engelli bireylerin salgın sürecinde hastalıktan çok daha fazla etkilenme riski mevcuttur. Kurulacak yeni hükümetin bu gerçekleri gözeterek, gereken adımları atması son derece önem arz etmektedir”

Engelli politikalarının Kuzey Kıbrıs’ta da diğer politikalar ile aynı tempoda ilerlemesi gerektiğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, İsveç hükümetinin 2000’lerde “hastadan yurttaşa” şiarıyla engelli politikasına yeni bir perspektif getirdiğini anımsattı.

Dünyada engelliliğin uzun yıllar boyunca bir “hasta sorunu” olarak görüldüğünü kaydeden Savaşan İsveç ve az sayıda diğer ülkenin ise bunu bir demokrasi ve insan hakları sorunu olarak gördüğünü ve politikalarını yurttaşlık, eşitlik ve tam katılım olarak belirlediğini anlattı.

“Bu algı gelişmiş ülkelerde değişmiş olmasına rağmen hala değişmeyen ülkeler çoğunlukta. Bizim ülkemizde de bu algının henüz değişmemiş olması, engellerin önündeki en büyük engeldir” diyen Savaşan, “İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok. Dünya’daki doğru ve sonuç vermiş örnekler incelenmeli ve ülkemizde de uygulanmalıdır” şeklinde devam etti.



“BM ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYULMALI”

KKTC’deki gerçek problemin bu güne kadar engellilerin eşit vatandaş görülmemesi olduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, evrensel Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine uyulması gerektiğini anlattı.

“Bizden farklı olanın; eli, kolu, gözü, kulağı olmak, yaşamını kolaylaştırmak, iyi şeyler hissettirmek, fark etmek, fark ettirmek, sosyal yaşamda var edebilmek başta politikacılar olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır” diyen Savaşan, yasal zorunluluklar ve hukuki gereksinmeler nedeniyle 'engelli' olarak tanımlanan bireylerin, hayatın içerisinde 'engel' olarak görünmemelerinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, 'engelli' bireylerin toplumda daha fazla görünür kılındığı, hayatlarının fiziki ve duygusal anlamda daha fazla kolaylaştırıldığı, ötekileştirilmeden diğer insanlarla eşit haklara sahip olduğu bir dünya temennisini ifade eden Savaşan, “engellilerimizin karşılaştığı sorunların giderilmesi için yasal gereklilikleri yerine getirecek olan siyasilere, bu konuda farkındalık geliştiren ve destek olan bütün kişi ve kurumlara şahsım ve konseyimiz adına şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.