“Engele Can Suyu Derneği" başkanlığına Aysun Ulutuğ seçildi

“Engele Can Suyu Derneği”nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Aysun Ulutuğ’un seçildi.

Engele Cansuyu Derneği Başkanı Aysun Ulutuğ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir gurup eğitimci tarafından kurulan Engele Can Suyu Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı geçen perşembe günü yapıldı.

Ulutuğ, dernek olarak 16 yaş üstü, farklı gelişen bireyleri hayatın genel akışına kazandırmayı, kendi ayakları üzerinde, kimseye bağımlı olmadan hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini ve sosyal, kültürel yaşama ve iş hayatına aktif katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ulutuğ, ayrıca Dernek olarak farklı gelişen bireylere, ailelerine, topluma yönelik atölyeler, bilgilendirme ve farkındalık seminerleri düzenlemeyi planladıklarını da kaydetti.

Dernek Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Başkan: Aysun Ulutuğ, Asbaşkan: Seyran Borucu, Genel Sekreter: Sevinç Baki, Mali Sekreter (sayman): Sibel Kutoğlu, Faal Üyeler: Gülter Ceylan, Emine Kutlay Tüzün, Faika Köker Hakverdi, Kadriye Fikretler, Disiplin: Aysun Uzun, Orhan Ağıt, Nilay Tunçalp, Leman Nasipoğlu ve Denetleme: Gülsev Ecersoy Ekmekçi, Münevver Oral Amcaoğlu, Mebrure Elanur Akın, Sezer Cazımoğlu, Ece Sucuoğlu, Tümel Osman.”