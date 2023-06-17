“En temel insan hakkı ihlal ediliyor”

Kimliksizler Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne yürüdü, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama bu yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler ve ailelerin, sistemli bir ayrımcılığa maruz kaldığını ve en temel insan haklarından birinin ihlal edildiğini savundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarının çocuklarının eşit yurttaşlık hakkını savunan Kimliksizler Derneği, dün Ledra Palace’tan başlayarak Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne kadar yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe, başta kimliksiz kişiler ve aileleri olmak üzere, insan haklarını ve özellikle çocuk haklarını savunan kişiler, sendika, parti ve benzeri demokratik örgütler destek verdi.

Kimliksizler Derneği, bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup, diğer tarafın başka bir ülke vatandaşı olduğu birlikteliklerden doğan Kıbrıslı çocukların eşit yurttaş olması gerektiği, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alma hakkı olduğunu savunuyor.

Dernek, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı hakkına sahip olan ama bu yurttaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler ve ailelerin, sistemli bir ayrımcılığa maruz kaldığını ve en temel insan haklarından birinin ihlal ettiğini savunuyor.