En fazla yağış 16 kilogramla Zafer Burnu’nda kaydedildi

Kıbrıs'ın kuzeyinde bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 16 kilogramla Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Lapta ile Selvilitepe’ye 3, Çamlıbel’e 2 ve Akdeniz ile Kozanköy’e ise 1 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgeler ise 0,1 ile 1kilogram arasında yağış aldı.