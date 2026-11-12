Cumhurbaşkanı Erhürman, TDT Genel Sekreteri Azimov ile görüştü

COP31 Zirvesi dolayısıyla Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) yeni Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkiler ve güncel gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.