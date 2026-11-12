“Sekiz aydır yeni okul projesi tamamlanamadı”

Okul Aile Birliği Başkanı Umut Falyacı, yeni okul binasının projesinin hâlâ tamamlanmadığını ve ihaleye çıkılmadığını belirterek yetkililerden somut adım atılmasını istedi. Falyacı, 14 Kasım’da veliler ve paydaşlarla yapılacak toplantıda eylem seçeneklerinin de değerlendirileceğini açıkladı.

Lefke Gazi Lisesi (LGL) Okul Aile Birliği Başkanı Umut Falyacı, okulun fiziki koşulları ve yeni okul binası projesinde yaşanan gecikmelere tepki göstererek, sekiz aydır projenin tamamlanamadığını ve ihale aşamasına geçilemediğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Falyacı, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve çağdaş koşullarda eğitim görmesinin temel hak olduğunu vurgulayarak, Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan süreçte somut ve tatmin edici adımlar atılmadığını kaydetti.

Falyacı, yeni okul binası projesinin mart ayında başlatıldığının kendilerine bildirildiğini, ancak projenin henüz başlatılmadığının öğrenilmesi üzerine Okul Aile Birliği, okul idaresi ve Lefke sivil toplum örgütlerinin girişimde bulunduğunu aktardı. Konunun nisan ayında Planlama ve İnşaat Dairesi'ne taşınmasına rağmen aradan geçen sekiz ayda projenin tamamlanmadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı'nın, ilgili paydaşlarla yapılan toplantıda ihale sürecinin ekim ayında tamamlanacağı ve ay sonunda ihaleye çıkılacağı yönünde söz verdiğini belirten Falyacı, mevcut konteynerlerin Erdal Abit İlkokulu'na taşınması için de önce eylül, ardından ekim ayı içerisinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Mimarlar Odası'ndan destek talebi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Planlama ve İnşaat Dairesi'ndeki süreci yeterince takip etmediğini savunan Falyacı, Mimarlar Odası'nın teknik destek verme çağrısının da karşılık bulmadığını belirtti.

Falyacı, 15 Ekim'de Okul Aile Birliği ve Lefke sivil toplum örgütü temsilcilerinin yeni Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret ettiğini, görüşmede Mimarlar Odası'nın teknik destek sağlayabileceğinin aktarıldığını kaydetti. Sucuoğlu'nun da Planlama ve İnşaat Dairesi'ne bu konuda derhal destek alınması talimatı verdiğini ifade etti.

Konteynerlerin taşınması öncelikli talep

Kış aylarının yaklaşmasıyla mevcut okul koşullarının öğrenciler ve öğretmenler açısından daha fazla sorun yaratabileceğine dikkat çeken Falyacı, önceliklerinin Lefke Gazi Lisesi'ndeki konteynerlerin Erdal Abit İlkokulu'na taşınması ve okulun eğitim faaliyetlerine uygun hâle getirilmesi olduğunu belirtti.

Yetkili kurumlardan yeni okul projesinin hangi aşamada olduğunun açıklanmasını, projenin tamamlanacağı ve ihaleye çıkılacağı tarihler için net bir takvim belirlenmesini isteyen Falyacı, eski okul binasının yıkımı ve yeni binanın inşasına yönelik hazırlıkların hızlandırılması çağrısı yaptı.

Falyacı ayrıca, geçici eğitim koşullarının ivedilikle düzenlenmesini ve okul idaresi, Okul Aile Birliği ile velilerin sürecin tüm aşamalarında düzenli olarak bilgilendirilmesini talep etti.

14 Kasım'da toplantı, eylem seçenekleri gündemde

Okul Aile Birliği'nin 14 Kasım Cumartesi günü veliler ve ilgili paydaşların katılımıyla toplantı düzenleyeceğini açıklayan Falyacı, toplantıda bugüne kadar yaşanan gelişmelerin değerlendirileceğini ve izlenecek yol haritasının belirleneceğini kaydetti.

İlgili kurumlardan somut adımlar atılmaması hâlinde demokratik eylem seçeneklerinin gündeme geleceğini belirten Falyacı, Bakanlık önünde protesto eylemi düzenlenmesinin de değerlendirileceğini ifade etti.

Siyasi parti temsilcilerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, eğitim camiasını ve vatandaşları sürece destek vermeye çağıran Falyacı, yeni okul binası için gerekli adımlar atılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.