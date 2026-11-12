İncirli, COP31 kapsamında Türkiye medyasıyla bir araya geldi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye medyasından gazetecilerle bir araya geldi.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye medyasından gazetecilerle bir araya geldi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılanan İncirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Türkiye medyasına değerlendirmelerde de bulunan İncirli, gazetecilere demeçler verdi.
Bu haber toplam 651 defa okunmuştur
Etiketler : SILA USAR, Sıla Usar İncirli, cop 31