"AB, Kıbrıs konusunda işbirliği karşılığında Türkiye ile gümrük birliğini güncellemeye hazır"

İncirli, COP31 kapsamında Türkiye medyasıyla bir araya geldi

“İklim değişikliği geleceğe ilişkin bir öngörü değil, bugün yaşadığımız bir gerçektir”