En fazla şikayet İçişleri Bakanlığı’yla ilgili

11 aylık sürede Ombudsman’a yapılan toplam 720 başvurunun 160’ı sadece İçişleri Bakanlığı ile ilgili oldu…

Ayşe GÜLER

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’a Kasım sonu itibariyle en fazla ‘şikayet’ başvurusu İçişleri Bakanlığı ile ilgili yapıldı.

Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ile ilgili 160 müracaatta bulundu, incelenmesini istedi.

Yerel yönetimler/ kaymakamlıklara yönelik 153, Başbakanlıkla ilgili ise 60 başvuru da Ombudsman tarafından mercek altına alındı.

Ombudsman Ocak ila Kasım aylarını kapsayan 33. dönem raporunu yayımlayarak, çalışmalarını detaylandırdı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, raporda karşılaştıkları sorunlara da değindi, “Altı yılda altı hükümet gördük” diyerek, Ombudsman’ın tavsiye kararlarına uyması halinde idarenin görevlerini hukuka uygun, herkese eşit ve ayrımcılık yapmadan yerine getirme olanağı olacağına da dikkat çekti.

Madde madde müracaatlar

11 aylık dönemde; İçişleri Bakanlığı ile ilgili 160, yerel yönetimler /kaymakamlıklarla ilgili 153 başvuru Ombudsman tarafından incelendi.

Başbakanlıkla ilgili 60, Çalışma Bakanlığıyla ilgili 59, Sağlık Bakanlığıyla ilgili 51, Eğitim Bakanlığıyla ilgili 50, Turizm ve Çevre Bakanlığıyla ilgili 43 başvuru yapıldı.

Diğer başvurular şöyle: Bayındırlık ve Ulaştırma:41, Ekonomi ve Bakanlığı: 37, Maliye Bakanlığı: 19, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 14, Dışişleri Bakanlığı:9, Cumhurbaşkanlığı: 1

2012’de 17 başvuru…

Rapora göre, Ombudsman’a 2012’den bugüne yapılan başvuru sayısı özellikle son yıllarda ciddi şekilde arttı.

Daire’ye 2012’de 17 başvuru gerçekleşti, 2013’te bu sayı 4’e, 2014’te ise 2’ye geriledi.

2015’te ise bu sayı 33’e, 2016’da 114’e, 2017’de ise 127’ye çıktı.

2018’de 80’e gerileyen başvuru sayısı, 2019’da 93’e, 2020’de ise 101’e yükseldi. Bu yıl ise Kasım sonu itibariyle başvuru sayısı 84 olarak kayıtlara geçti.

En fazla başvuru Lefkoşa’dan…

11 ayda en fazla başvuru ise Lefkoşa bölgesinden yapıldı, bu sürede Ombudsman yurt dışından da 1 şikayet başvurusu aldı.

Resmi verilere göre Lefkoşa’dan 54, Girne’den 15, Mağusa’dan 7, Güzelyurt’tan 4, İskele’den 2, Lefke’den ise 1 başvuru Ombudsman tarafından incelendi.

MADDE MADDE 720 BAŞVURU:

İçişleri Bakanlığı: 160

Yerel yönetimler/ kaymakamlıklar: 153,

Başbakanlık: 60

Çalışma Bakanlığı: 59

Sağlık Bakanlığı: 51

Eğitim Bakanlı: 50

Turizm ve Çevre Bakanlığı: 43

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 41

Ekonomi ve Bakanlığı: 37

Maliye Bakanlığı: 19

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 14

Dışişleri Bakanlığı:9

Cumhurbaşkanlığı: 1

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı:

"Mevcut İdari Kadro yetersiz"

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, raporda dairenin yaşadığı sorunlara da değindi.

Omdusman Dizdarlı, 6 yıllık görev süresinin sona ermek üzere olduğunu belirtti, daireye kamuoyunda bir güven oluştuğu ve buna bağlı olarak da başvuru sayının arttığını kaydetti.

Başvurulara çok dar bir kadro ile cevap vermeye çalıştıklarını da dile getirerek, mevcut İdari Kadro yetersiz olduğuna vurgu yaptı.

Denetçi kadrosunun boş olduğuna, memur ve odacı eksikliklerin devam ettiğine değinen Dizdarlı,

iş yükünün dengelenmesi açısından boş münhallerin en erken zamanda doldurulması gerektiğine işaret etti.

Dizdarlı, dairenin kadrosunda hukukçu kadrosunun mevcut olmadığına da vurgu yaparak, bu konuda adım atılması gerektiğini belirterek, yasada tadilat yapılmasının gerekliliğine de değindi.

Dizdarlı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmış olmasına rağmen Meclis’te nisap sağlamaması ve/veya toplanamaması nedeniyle bu değişikliği sunamadıklarına da aktardı.

“Altı yılda altı hükümet gördük”

“Altı yılda altı hükümet gördük. Ülkemiz toplumsal ve siyasal alanda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır” diyen Dizdarlı, şöyle devam etti: Bu değişim süreci yaşanırken bireyler yaşadıkları maddi ve manevi mağduriyetleri sorgulayarak sorunlarına bir çare aramaktadırlar İdare’den beklentiler arttıkça iyi bir kamu yönetiminin önemi de artmaktadır” dedi.

Dizdarlı, idarenin Ombudsman’ın tavsiye kararlarına uyması halinde işlemler esnasında ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerin de asgariye ineceğine, idarenin görevlerini hukuka uygun, herkese eşit ve ayrımcılık yapmadan yerine getirme olanağı olacağına da dikkat çekti.