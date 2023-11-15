En çok yağış Tatlısu’da kaydedildi

Ülkede dün etkili olan sağanak, en çok yağışı Tatlısu bölgesinde bıraktı.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, dün sabah ile bu sabah 08.00 arasında metrekareye Tatlısu’da 34, Yenierenköy’de 25, Ercna’da 23, Koruçam ve Geçitkale’de 21, Devlet Üretme Çiftliği’nde 20, Mehmetçik’te 16, Sipahi’de 15, Mallıdağ ve İskele’de 14 ve Çayıova’da da 10 kg yağış düştü.