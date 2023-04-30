En çok yağış Salamis bölgesine düştü

Yağışlı hava ülke genelinde etkili olurken en çok yağış Salamis bölgesinde metrekareye 42 kilogram olarak kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Salamis: 42 kg/m²; Kalkanlı: 38 kg/m²; Zümrütköy: 26 kg/m²; Lefkoşa: 19 kg/m²; Ercan: 18 kg/m²; YDÜ: 16 kg/m²; Geçitkale: 15 kg/m²; Kozanköy: 14 kg/m².”

Açıklamada, diğer yörelerde ise 1 ile 13 kg/m² arasında yağış kaydedildiği ayrıca yer yer dolu yağışı gerçekleştiği belirtildi.