Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağış Esentepe'ye
En çok yağış Esentepe'ye

En çok yağış Esentepe'ye

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında son 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında son 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, metrekareye Esentepe’da 3 kg, Selvilitepe ve Tatlısu’da 2 kg, Kozanköy, Kantara, Karaoğlanoğlu Ve Mallıdağ’da 1 kg yağış kaydedildi.

Diğer yağış alan yörelere ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış düştü.

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur