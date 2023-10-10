En az güven CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMETE

Anketten…

En az güven duyulan kurumlar Cumhurbaşkanı ve Hükümet

Ülkenin en önemli sorunu “ekonomi”, ikinci sırada “Kıbrıs sorunu” var

Kıbrıs’ın kuzeyindeki mutluluk oranı 10 üzerinden 5,66’ya düştü

Katılımcıların %63,84’ü 2 yıl içinde mali durumunun daha kötü olacağını düşünüyor

Katılımcıların %82,76’sı, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik müdahalelerinin arttığını düşünüyor

Katılımcıların %66,9’u dinin son dönemde artan bir etkisi olduğunu belirtti

Katılımcıların %71,26’sı dinin güncel hayatın büyük bir parçası olmasını “olumsuz” olarak niteledi

YENİDÜZEN

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği ve 500 kişi ile yüz yüze şekilde düzenlediği çalışmanın sonuçları yayınlandı.

Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçen çalışmaya göre siyasi kurumlara, özellikle de geçmiş çalışmalarda “en güvenilir” kurumlar arasında olan cumhurbaşkanlığına güvenin ciddi şekilde düşmüş durumda.

Çalışma sonuçlarına göre ankete katılanların ülke yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik noksanlığı yanında gelir adaletsizliğinden de şikâyetçi durumda.

Ankette ön plana çıkan bir diğer konu ise Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik müdahaleleri…

Dinin artan etkisi ve bunun olumsuz olduğuna dair görüşlerin de yükseldiği belirtilen çalışmada, 2016 tarihli ankette alınan cevaplarla kıyasla, giderek artan oranda kişinin söz konusu müdahalelerden rahatsız olduğu belirtildi.

Anket sonuçlarında, toplumun adalet duygusunu yeniden kazanmaya ve iyi yönetim örnekleri görmeye ihtiyacının olduğu vurgulanıyor.

SONUÇLAR…

Yüzde 90,3 işlerin yanlış gittiğini düşünüyor

Çalışma sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 90.3’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.

Ülkenin en önemli sorunu “ekonomi” ikinci sırada Kıbrıs sorunu var

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla

Ekonomik sorunlar, Kıbrıs Sorunu Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler Enflasyon İşsizlik Yolsuzluk

Yüzde 63,84; 2 sene içerisinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını düşünüyor

Ankete katılanların yüzde 63.84’ü 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını, yüzde 24.56’sı ise aynı kalacağını düşünüyor. Gelecekte kendi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 11,51.

Mutluluk oranı 10’da 5,66

Çalışmaya göre toplumun Eylül 2023’te mutluluk puanı 10 üzerinden 5.66 olarak belirlendi.

Yaşanabilirlik puanı 10‘da 4.91

Çalışmaya göre ülkenin yaşanabilirlik puanı bu dönem gerileme gösterdi ve 4.91 olarak ölçüldü.

Yüzde 82,76’lık kesim “Türkiye’nin müdahaleleri arttı” dedi

Çalışmaya göre ankete katılanların yüzde 82.76’sı son zamanlarda Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinin içişlerine artan bir müdahalesi olduğu görüşüne katıldığını belirtti. Bu görüşe katılmadığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 7.13.

Türkiye’nin artan bir müdahalesi olduğunu düşünenlerin oranı Temmuz 2016’da yüzde 56.36 idi.

Yüzde 66,9’u dinin son dönemde artan bir etkisi olduğunu bildirdi

Katılımcılara, Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde dinin artan bir etkisi olduğu görüşüne ne derece katılıp katılmadıkları da soruldu. Ankete katılanların yüzde 66.9’u son dönemlerde dinin artan bir etkisi olduğunu düşündüğünü, yüzde 14.49’u ise buna katılmadığını belirtti.

Dinin artan etkisi olduğunu düşünenlerin oranı Temmuz 2016’da 52.55% idi.

Yüzde 71,26’lık kesim dinin güncel hayatın büyük bir parçası olmasını “olumsuz” olarak niteledi

Katılımcılara ayrıca “artan din etkisini” nasıl değerlendirdikleri de soruldu. Yüzde 71.26’sı dinin güncel hayatın daha büyük bir parçası haline gelmesi olasılığının olumsuz bir durum olduğunu, yüzde 28.74’ü ise olumlu bir durum olduğunu belirtti.

Dinin artan etkisinin olumsuz bir durum olduğunu düşünenlerin oranı Temmuz 2016’da yüzde 65,68 idi.

En az güven Cumhurbaşkanı ve hükümete

Katılımcılara kurumlara güven konusunun da sorulduğu araştırmaya göre toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve medya oldu.

En az güven duyulan kurumlar ise Cumhurbaşkanı ve hükümet oldu.