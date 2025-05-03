Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde, anayasal haklarını kullanan protestocuların tutuklanmasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, anayasal hakların ve demokratik ilkelerin ayaklar altına alındığını belirtti. Rahvancıoğlu, halkın düşünce, ifade ve fikir özgürlüğünün hiçbir gerekçeye dayanmadan, tamamen gayrimeşru ve gayri yasal yollarla ihlal edildiğini vurguladı. Rahvancıoğlu, bu hukuksuzluklara karşı Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi tarafından hazırlanan basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bulunduklarını ifade etti.

“Emir uçakla gelmiştir”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, parti meclisi adına okuduğu açıklamada, külliye yakınında barışçıl protesto hakkını kullanan eylemcilere yönelik polis müdahalesini sert bir dille eleştirdi. Ersoy, gösteri ve yürüyüş hakkının halkın anayasal ve meşru bir hakkı olduğunu belirterek, bu hakkın yalnızca iktidarın hoşuna giden görüşler için değil, tüm düşünceler için geçerli olduğunu vurguladı.

Polis müdahalesinin yalnızca hukuka değil, halkın iradesine de doğrudan bir tehdit olduğunun altını çizen Ersoy, eylemin yaklaşık bir saat boyunca devam etmesine izin verildiğini, ancak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişinin ardından müdahalenin başlamasının, talimatın nereden geldiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. "Emir uçakla gelmiştir" ifadelerini kullanan Ersoy, bu durumu Türkiye’de yıllardır uygulanan otoriter yöntemlerin Kıbrıslı Türk halkına da dayatılması olarak değerlendirdi.

Protesto hakkının halkın direnme hakkı olduğunu belirten Ersoy, “Bu haktan asla ödün verilmeyecektir” dedi. Ancak bireysel tepkilerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Ersoy, içinde bulunulan tarihsel koşullarda örgütlü mücadele çağrısı yaptı. “Artık bireysel çıkışların değil, örgütlü halk iradesinin zamanıdır. Direniş, örgütle anlam bulur; mücadele birlikte güçlenir” ifadelerine yer verdi.

Bağımsızlık Yolu, açıklamasında gözaltına alınan altı protestocunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklama, “Baskılar bizi yıldıramaz. Zulme karşı direniş meşrudur. Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez” sözleriyle sona erdi.

Nazlı: Protestocular slogan dahi atmadıkları sırada tutuklandılar

Avukat Cansu N. Nazlı ise tutuklanan protestocularla yapmış olduğu görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Nazlı yaptığı açıklamada, protestocuların iyi durumda olduğunu ve hücrede tutulmadıklarını bilgisini verdi. Protestocuların, herhangi bir slogan dahi atmadığı sırada polisin müdahalesi ve tutuklamasıyla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Nazlı, polisten alınan son bilgiyle protestocuların serbest bırakılmaları ile ilgili de bir girişim olabileceğini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi adına okunan basın açıklamasının tamamı şöyle;

Barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkı, tartışmaya kapalı bir şekilde halkın meşru ve anayasal hakkıdır. Bu hak, egemenlerin hoşuna giden fikirlerle sınırlı değil; tüm düşünceler için vardır.

Külliye yakınında bu hakkını kullanan protestoculara yönelik polis saldırısı, sadece bu hakka ve hukuka değil, halkın iradesine de doğrudan bir tehdittir. Eylemin bir saat boyunca sürmesine izin verilmesi ve ardından Tayyip Erdoğan’ın uçağı yere iner inmez saldırının başlaması, talimatın nereden geldiğini açıkça göstermektedir. Emir, uçakla gelmiştir!

Bu baskı ve zorbalık, yıllardır Türkiye halklarına reva görülen otoriter yöntemlerin bir benzeriyle, Kıbrıslı Türk halkının iradesini bastırma çabasından ibarettir. Aynı zulmün farklı coğrafyalardaki tezahürüdür.Protesto hakkı, halkın direnme hakkıdır ve bu haktan asla ödün verilmeyecektir!

Ancak şunu da açıkça görmek zorundayız: Öyle bir eşiğe geldik ki, içinde bulunduğumuz tarihsel dönemeçte somut koşulların somut tahlilini yapmadan, örgütlü hareket etmeden atılan her bireysel adım, sistemin baskı aygıtları karşısında boğulmaya mahkûmdur. Artık bireysel çıkışların değil, örgütlü halk iradesinin zamanıdır. Direniş, örgütle anlam bulur; mücadele, birlikte güçlenir.

Bu anti-demokratik uygulama derhal son bulmalı, gözaltına alınan altı protestocular ivedilikle serbest bırakılmalıdır!

Baskılar bizi yıldıramaz! Zulme karşı direniş meşrudur! Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez!