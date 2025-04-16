Emeklilerin “Yoklama Bildirgesi” beyan tarihi 9 Mayıs’a kadar uzatıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi, Emeklilik Şubesi'nden maaş ödenen emekli veya hak sahiplerinin, hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla adreslerine postalanan ‘Yoklama Bildirgeleri’nin son beyan tarihinin 9 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Daire'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle henüz işlemlerini tamamlamayanların, Yoklama Bildirgeleri’ni en geç 9 Mayıs 2025 tarihine kadar, Gelir ve Vergi Dairesi Şubelerine veya doğrudan Lefkoşa Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi’ne ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Yoklama Bildirgeleri’ni belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşlarının tedbir olarak banka hesaplarına yatırılmayacağı kaydedildi.