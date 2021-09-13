Emekli Polis Müfettişi Çekici’ye 8 yıl hapis

Haksız mal edinme, Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma suçlarından yargılanan Emekli Polis Müfettişi Gülay Çekici Girne Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup 8 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

‘HAKSIZ MAL EDİNME, RÜŞVET TALEBİ, GİZLİ BİLGİLERİN İFŞASI, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, SİRKAT, RÜŞVET ALMA…’

2019 yılında, 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Haksız mal edinme ve 2016 yılında Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa ve Görevi Kötüye kullanma iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Emekli Müfettiş’in yargı süreci tamamlandı.

Bir akrabasının bankadaki para ve altınlarını zimmetine alıp, Girne’de ikamet ettiği apartman dairesi ve Esentepe’deki araziyi adına devraldığına ilişkin iddiaların yanı sıra, mal varlığındaki değişimler tespit edilen Çekici, ‘Rüşvet’le ilgili de soruşturulmuştu.

Emekli Müfettiş Çekici’nin yetkisiz olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyalar, dizüstü bilgisayarları, hard-diskler ve CD’ler de soruşturma tespit edilip emare yapılmıştı.

Mali Şube’de devam eden soruşturmalarla ilgili dosyaların ve kayıp olan gizli belgelerin de Emekli Müfettiş’in evinde bulunduğu belirtilmiş, vermediği telefon şifresi çözülmüştü.

Mahkeme süresince soruşturma kapsamında Emekli Müfettiş Çekisi’nin bir akrabasının adına açtığı hesaptaki parayı, kendisi ve çocuklarının adına çevirdiğinin ve bu paranın yasal olmayan yollardan edinildiğinin belirlendiği de belirtilmişti.