Emekçi Kadınlar Kooperatifi "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma Paneli" düzenliyor

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma" başlıklı panel düzenliyor.

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da ARUCAD kampüsünde kokteyl ile başlayacak etkinlik, saat 19.00'da konferans salonunda gerçekleşecek panelle devam edecek.

Panelde, "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma" başlığı altında çeşitli konuşmacılar yer alacak.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden Hediye Soyer, "KKTC'deki Kadın Kooperatifleri" konusunda bilgi aktaracak.

Ayrıca, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay, "Türkiye'deki Kadın Kooperatifleri ve Ekonomik Hayata Katılımları" hakkında bir sunum gerçekleştirecek.

Cooperatives Europe Yönetim Kurulu Üyesi ve FAO Kooperatifçilik Danışmanı Ünal Örnek, kooperatifçilik ve yerel yönetimler hakkında bilgi verecek.

Panelin diğer konuşmacısı ise Girne Belediyesi Sağlık Şube Müdürü Naile Soyel olacak ve Girne Belediyesi’nin kadın üreticilere desteği ve gelecek hedefleri konularına değinecek.

Moderatörlüğünü Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyesi Aslı Murat'ın yapacağı etkinlik, kadınların ekonomik hayata katılımı ve kooperatifçilik üzerine bir platform sunacak.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, toplumda kadınların güçlenmesi ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, kadın emeği ve kadınların ekonomiye katılımı konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kişi, etkinliğin topluma açık olduğunu söyleyerek ilgi duyan herkesi davet etti.