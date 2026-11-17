Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) Antidot Pop-up Dükkanı, adanın dört bir yanından 40’a yakın sanatçı ve tasarımcının katılımıyla cumartesi günü açılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin ikinci kez düzenlediği dükkan, Lefkoşa Yenişehir’deki EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde saat 18.00’de açılacak ve 19 Aralık’a kadar etkinlik günlerinde haftada bir gün 16.00-21.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler, sanatçı ve tasarımcıların çalışmalarını inceleyip satın alabilecek; üretim süreçlerini kendilerinden dinleyebilecek.

Mart 2027’ye kadar sürecek Antidot programının dördüncü durağı olan dükkanda sanatçı buluşmaları, müzik, stand-up komedi, performans ve flash dövme etkinliği de yapılacak.

Açılışta canlı elektronik doğaçlama sunumu yapılacak

Açılışta İnal Bilsel, Naz Atun, Öktem Emre ve Ulaş Öğüç canlı elektronik doğaçlama sunacak. Program, 28 Kasım’da saat 16.00–18.00 arasındaki çok dilli sanatçı buluşmasıyla devam edecek.

Çizgi Comedy Society’den Ezgi Bertiz, Nur Tandoğdu ve Meryem Tarkan 4 Aralık’ta stand-up gösterisi yapacak; Cemre Arca 11 Aralık’ta canlı müzik sunacak. Her iki etkinlik de saat 19.30–21.30 arasında gerçekleştirilecek.

Aycan Garip’in “Bir Garip Garmaşa” adlı performatif oyunu 18 Aralık’ta saat 19.30–21.30 arasında, yerel sanatçıların katılacağı flash dövme etkinliği ise kapanış günü olan 19 Aralık’ta saat 14.00–20.00 arasında yapılacak.