Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Turgut Alas, BRT’de katıldığı Tarım ve Doğal Kaynaklar konulu programda, partisinin tarım politikalarını ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdi. Alas, konuşmasında kooperatifçilikten mekanizasyona, gıda güvenliğinden gerçek üreticinin tanımlanmasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

“Kooperatifler siyasetten bağımsız ve profesyonel bir yapıya kavuşturulmalı”

Mevcut Kooperatifçilik Yasası’nın günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Alas, Halkın Partisi’nin tarımsal üretimde kooperatifçiliği temel modellerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Kooperatifçiliğin yanı sıra kümelenme, şirketleşme ve genç girişimcilerin tarıma yatırım yapmasını teşvik edecek alternatif modellerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Alas, kooperatiflerin siyasi müdahalelerden uzak, özerk, şeffaf ve profesyonel yönetim anlayışıyla faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

Özellikle tarımsal kooperatiflerin yönetim ve işleyişinde gıda mühendisleri ile ziraat mühendislerinin aktif görev alması gerektiğini vurgulayan Alas, üretimin bilimsel esaslara dayandırıldığı, hesap verebilir ve etkin biçimde denetlenebilen bir kooperatifçilik sisteminin oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

“Tarımda mekanizasyon ve teknoloji kullanımı artırılmalı”

Tarımsal üretimde artan işçilik maliyetlerinin üreticiler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturduğunu belirten Alas, özellikle geniş tarım arazilerinde insan gücüne dayalı hasat yöntemlerinin üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

Halkın Partisi’nin tarım politikalarında mekanizasyon, otomasyon ve teknolojik dönüşümün önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Alas, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla hem maliyetlerin azaltılabileceğini hem de verimlilik ve ürün kalitesinin artırılabileceğini kaydetti.

Miras yoluyla parçalanan tarım arazilerinin verimli kullanılmasının da önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Alas, bu arazilerin kooperatifleşme veya şirketleşme modelleri aracılığıyla ortak üretime kazandırılması gerektiğini belirtti.

Alas, bu yaklaşımın tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğini büyüterek üreticilerin rekabet gücünü artırabileceğini ifade etti.

“Gerçek üretici ve tarımsal üretim dijital sistemle kayıt altına alınmalı”

Tarımsal üretimin doğru planlanabilmesi için güvenilir ve güncel verilere ihtiyaç duyulduğunu belirten Alas, dijitalleşmenin tarım politikalarının temel unsurlarından biri olması gerektiğini söyledi.

Nüfus sayımının önemine değinen Alas, yalnızca sayım yapılmasının yeterli olmayacağını, elde edilen verilerin sürdürülebilir bir dijital sistem üzerinden güncel tutulması gerektiğini ifade etti.

Halkın Partisi’nin önceliğinin e-devlet altyapısını oluşturarak nüfus sayımını gerçekleştirmek ve kayıtlı nüfusun düzenli biçimde takip edilebilmesini sağlamak olduğunu belirten Alas, aynı sistemin tarımsal üretimin kayıt altına alınmasında da kullanılabileceğini kaydetti.

Gerçek üreticilerin belirlenmesi, üretim miktarlarının kayıt altına alınması ve ihtiyaçların doğru tespit edilmesiyle tarımsal planlamanın daha sağlıklı yapılabileceğini söyleyen Alas, hangi üründen ne kadar üretilmesi gerektiğinin bilimsel veriler ışığında belirlenmesinin önemini vurguladı.

“Gıda güvenliğinde denetim tarlada başlamalı”

Mevcut gıda tahlili ve denetim uygulamalarının tek başına güvenli gıda üretimini sağlamakta yeterli olmadığını belirten Alas, denetim süreçlerinin ürün hasat edildikten sonra değil, üretimin başlangıcından itibaren yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Tohumun toprağa ekildiği aşamadan tüketiciye ulaşmasına kadar bütün üretim sürecinin izlenebilir olması gerektiğini ifade eden Alas, sertifikalı üretim modeline geçilmesinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda üreticilerin, kullanılan tarımsal girdilerin ve üretim süreçlerinin kayıt altına alınması gerektiğini belirten Alas, kamudaki eksik ziraat mühendisi kadrolarının tamamlanarak üreticilere doğrudan sahada teknik danışmanlık hizmeti sunulmasını önerdi.

Halkın Partisi’nin hedefinin “tarladan sofraya” etkin bir denetim sistemi oluşturmak olduğunu vurgulayan Alas, üreticilerin hasat öncesinde ürünlerinin gerekli standartlara uygun olup olmadığını öğrenebileceği bir yapının kurulması gerektiğini ifade etti.

Alas, böyle bir sistemle hem tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanabileceğini hem de uygun olmayan ürünlerin hasat edilmesinden kaynaklanan ekonomik kayıpların ve kaynak israfının önlenebileceğini belirtti.

“Tarımsal sanayi ve depolama yatırımları ihtiyaçlara göre planlanmalı”

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından tarımsal sanayinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Alas, depolama, işleme ve pazarlama altyapısına yönelik yatırımların bütüncül bir planlama anlayışıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni oluşturulan depolama alanları ve hallerin yalnızca fiziki altyapılarının değil, işlevlerinin ve üretim ihtiyaçlarına uygunluklarının da doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Alas, narenciye sektöründe yaşanan sorunları planlama eksikliğine örnek gösterdi.

Sorunların ortaya çıkması ile çözüm mekanizmalarının devreye girmesi arasında yaşanan zaman kaybının üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Alas, tarım politikalarında krizlere müdahale eden değil, sorunları önceden tespit ederek önlem alan bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Sulama birliklerinin mali yapısına da değinen Alas, biriken borçların hükümetler tarafından karşılanmasının kalıcı bir çözüm olmadığını, esas hedefin bu borçların oluşmasını önleyecek sürdürülebilir bir sistem kurulması olması gerektiğini söyledi.

“Hal Yasası etkin uygulanmalı, üretici ürününün bedelini zamanında almalı”

Hal Yasası’nın tarımsal üretim ve pazarlama süreçleri açısından önemli düzenlemeler içerdiğini belirten Alas, mevcut eksikliklerine rağmen yasanın etkin biçimde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Özellikle üreticilerin sattıkları ürünlerin bedelini kısa süre içerisinde almasını öngören düzenlemenin önemine dikkat çeken Alas, ödeme süreçlerinde yaşanan gecikmelerin üreticilerin mali yapısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Üreticilerin ürün bedellerini zamanında tahsil edememesi nedeniyle yeni üretim dönemine hazırlanmakta ve gerekli yatırımları gerçekleştirmekte zorlandığını belirten Alas, enflasyon ve artan girdi maliyetlerinin bu sorunu daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Alas, Hal Yasası’nın ilgili hükümlerinin etkin uygulanmasıyla tarımsal ticaretteki veresiye alışveriş döngüsünün azaltılabileceğini, üreticinin finansal açıdan güçlendirilebileceğini ve gıda fiyatlarındaki artışların kontrol altına alınmasına katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Tarımsal üretimde kalıcı çözümlerin bilimsel veriler, doğru planlama, teknolojik dönüşüm ve etkin denetimle mümkün olacağını vurgulayan Alas, Halkın Partisi’nin üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüketicinin ise güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşabildiği sürdürülebilir bir tarım sistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.