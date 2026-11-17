Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Haspolat Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’nde çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığı ve mevcut vardiya düzenine aykırı uygulamalara gidildiği gerekçesiyle tam gün greve gitti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na mevcut vardiya sistemine dönülmesi için bugün mesai bitimine kadar süre tanıdıklarını belirterek, aksi halde greve yarın da devam edeceklerini açıkladı.

Sevgi Evi önünde basına açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Torpil düzeniniz adalet mücadelemize yenilecektir” yazılı pankarta işaret ederek, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığını ve mevcut vardiya düzeninin değiştirilmek istendiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu eleştiren Serdaroğlu, greve katılmayan iki çalışandan birinin 24 saatlik vardiya yerine 08.00-15.30 saatleri arasında çalışmasına yönelik karar alındığını ifade etti.

Serdaroğlu, mevcut çalışanlardan 48 saat çalışmalarının istendiğini, buna karşın bazı kişilere farklı mesai saatleri uygulanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Hemşire alınacaksa kadro açılır ve sınavla alınır”

Söz konusu çalışanlardan birinin ise hemşire olduğunu belirttiğini aktaran Serdaroğlu, Sevgi Evi’nde hemşirelerin de 24 saatlik vardiya düzenine uyması gerektiğini söyledi.

Hemşire istihdamının işçi statüsüyle değil, kadro açılarak sınav yoluyla yapılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, greve katılmayan iki çalışana eylemler sonrasında veya seçimlerin ardından başka dairelere aktarılacakları yönünde söz verildiğini vurguladı.

Serdaroğlu, çalışanlarla herhangi bir sorunlarının bulunmadığını, tepkilerinin bu yönde karar alan yetkililere yönelik olduğunu da ifade etti.

“Burası oyun oynanacak yer değil, çocuk yuvasıdır”

Bakanlığın uygulamalarının seçim öncesi siyasi amaç taşıdığını savunan Serdaroğlu, Sevgi Evi’nde kalan çocukların hassas durumda olduğunu belirterek, “Burası oyun oynanacak yer değil, çocuk yuvasıdır” dedi.

Sorunun sendikayla görüşülerek çözülmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, Bakanlığın tek taraflı kararlar aldığını ve seçim öncesinde oy kaygısıyla hareket ettiğini ifade etti.

Serdaroğlu, hükümetin çalışma hayatı ve asgari ücret konusundaki politikalarını da eleştirerek, çalışanların haklarının korunmasında sendikaların rolüne dikkat çekti.

“Vardiya sistemine geri dönülmezse greve devam edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na mevcut vardiya sistemine dönülmesi için bugün mesai bitimine kadar süre tanıdıklarını belirten Serdaroğlu, aksi halde greve devam edeceklerini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel’e de seslenen Serdaroğlu, Sevgi Evi’nde yaşananlardan haberdar olup olmadığını sorarak, çocukların bakımına ilişkin sorumluluğun hükümete ait olduğunu savundu.

Sorun çözülene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren Serdaroğlu, “Bu sorun çözülene kadar her gün buradayız.” dedi.

Serdaroğlu sözlerine, “Bizim varlık sebebimiz toplumdur, halktır, üyemizdir ve devlettir. Sendikalar demokrasinin ve adaletin bekçisidir.” diyerek son verdi.

Haber: Arda Mercan / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım