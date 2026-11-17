Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Adayı ve Bağımsız Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Kanal T’de Ayşe Menekşeli’nin sunduğu “Siyaset ve Kadın” programına konuk oldu.

6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altuğra, hükümetin icraatlarını, bedelli askerlik düzenlemesini, kadınların siyasetteki temsilini, ekonomik sorunları, sağlık sistemini ve Halkın Partisi’nin yeni döneme ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

“Halkın Partisi olarak hükümet ortağı olacağımızın ışığını alıyoruz”

Seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Altuğra, Halkın Partisi’nin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

Halkın mevcut yönetimden memnun olmadığını ifade eden Altuğra, özellikle ekonomik sorunlar, gençlerin gelecek kaygısı, adalet ve liyakat konularında ciddi beklentiler bulunduğunu belirtti.

Altuğra, “Halkın Partisi olarak Meclis’te hükümet ortağı olacağımızın ışığını halktan alıyoruz. Moralimiz yüksek, her geçen gün ivmemiz yükseliyor” dedi.

Yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının seçmenler ve sandık görevlileri açısından zorluk oluşturabileceğini belirten Altuğra, seçmenin iradesini sandığa yansıtacağına inandığını ifade etti.

“Bedelli askerlik konusunda samimiyseniz şimdi yapın”

Başbakan Ünal Üstel’in bedelli askerlik konusundaki açıklamalarını eleştiren Altuğra, hükümetin gerekli çoğunluğa sahip olduğunu ve düzenlemeyi daha önce hayata geçirebileceğini söyledi.

Altuğra, “Başbakan sensin, 26 milletvekilin var. Eğer samimiysen hemen Meclis’i çağır ve yap” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik konusunda gençlerin beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Altuğra, düzenlemenin ülkenin güvenlik ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile istişare edilmesi gerektiğini söyleyen Altuğra, askerlikle ilgili düzenlemelerin seçim dönemine bırakılmasını eleştirdi.

“Hukuka ve adalete aykırı uygulamalar karşısında susamazdım”

Ulusal Birlik Partisi’nden ayrılma sürecine de değinen Altuğra, milletvekili olarak temel sorumluluğunun halkın haklarını savunmak olduğunu vurguladı.

UBP içerisinde görev yaptığı dönemde de yanlış bulduğu uygulamaları eleştirdiğini belirten Altuğra, hukuk, liyakat ve adalet ilkelerinden taviz vermediğini söyledi.

Altuğra, “Sırf benim mensubu olduğum partidir diye göz göre göre hukuka, liyakate ve adalete aykırı davranılıyorsa benim susmam suç ortağı olmam demektir. Benim vicdanım bunu kaldırmaz” dedi.

Sağlık Bakanlığı dönemine ilişkin de konuşan Altuğra, görevini dürüstlük ve sorumluluk anlayışıyla yürüttüğünü ifade etti.

“Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması gerekiyor”

Kadınların siyasetteki temsiline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altuğra, toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu hatırlatarak karar alma mekanizmalarında kadın ve erkeklerin dengeli biçimde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi Partiler Yasası kapsamında uygulanan yüzde 30 cinsiyet kotasına değinen Altuğra, kadın aday sayısının artmasının Meclis’teki kadın temsilini de artırabileceğini belirtti.

Altuğra, özellikle kadın seçmenlere çağrıda bulunarak kadın adayların daha fazla desteklenmesini istedi.

Kadınların yalnızca siyasette değil, toplumsal yaşamın bütün alanlarında daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Kadının ekonomik özgürlüğü için devlet kreşleri şart”

Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel şiddetten ibaret olmadığını belirten Altuğra, psikolojik ve ekonomik şiddetin de ciddi toplumsal sorunlar arasında bulunduğunu ifade etti.

Her kadının ekonomik özgürlüğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Altuğra, kadınların çalışma hayatına katılabilmesi için devletin gerekli sosyal destek mekanizmalarını oluşturması gerektiğini söyledi.

Özellikle devlet kreşlerinin önemine dikkat çeken Altuğra, çocuk bakım sorumluluğunun kadınların çalışma hayatına ve siyasete katılımını sınırlandırabildiğini belirtti.

Yaşlı bakım evleri ve engelli bireylere yönelik bakım merkezlerinin yetersizliğini de eleştiren Altuğra, bu alanlarda devletin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Genel sağlık sigortasını kademeli olarak hayata geçirmek istiyoruz”

Sağlık alanındaki hedeflerine de değinen Altuğra, Halkın Partisi’nin genel sağlık sigortasını kademeli şekilde hayata geçirmeyi amaçladığını açıkladı.

Vatandaşların hastanelerde uzun süre sıra beklemek zorunda kalmaması gerektiğini belirten Altuğra, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Elektronik reçete ve ilaç takip sistemlerinin önemine dikkat çeken Altuğra, hastaların reçeteleriyle istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilecekleri bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Altuğra, “Genel sağlık sigortasını çok önemsiyoruz. Kademeli olarak hayata geçirmekte kararlıyız. E-reçeteyi ve ilaç takip sistemini de önemsiyoruz” dedi.

“Çocukların konteyner sınıflarda eğitim görmesi kabul edilemez”

Eğitim alanındaki sorunlara da değinen Altuğra, deprem sonrasında geçen süreye rağmen öğrencilerin konteyner sınıflarda eğitim görmeye devam etmesini eleştirdi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin devletin temel sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Altuğra, Halkın Partisi’nin bu alanlarda projeleri olduğunu söyledi.

Programın sonunda Altuğra, partisinin gerçekçi ve uygulanabilir projelerle halkın karşısına çıktığını belirterek, “Sitemini yaptığım tüm bu konulara biz merhem olmaya geliyoruz. Bunları hayata geçirmek için göreve talibiz” ifadelerini kullandı.