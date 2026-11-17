Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununun çıkmaza girdiğinin ilan edilmesine izin vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Alithia gazetesi, Letimbiotis’in dün, RİK’e yaptığı bu açıklamanın, hükümetin verebileceği bir garanti olmadığını ve Birleşmiş Milletleri (BM) Kıbrıs sorununun çıkmaza girdiğini tespit etmesini yasaklayamayacağını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in öneriler sunabileceğini, müzakere edebileceğini ve anlaşmaya varılmasını arzulayabileceğini, ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in veya BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in varacağı sonuçla ilgili karar veremeyeceğini belirtti.

Haberde, Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik üçlü ve beşli görüşme beklentisini dile getirdiği, ancak her görüşmenin bir sonrakine havale edildiği ifade edildi.

Letimbiotis’in 10 Kasım’da yaptığı açıklamada ise, Kıbrıs’ın güneyindeki Başkanlık seçiminden önce Kıbrıs sorununda uzlaşıya varılmasını temenni ettiğini ve görüşmelerle ilgili hazırlıkların tamamlandığını söylediğini anımsatan gazete, bu açıklamalarla müzakerelere dönüşün garanti edilmediğini yazdı.