Nicosia New Generation Lions Kulübü, hafta sonu Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Rüstem Kitap Evi’nde özel yardım sergisi düzenleyecek. Sergiden elde edilecek gelir Onkoloji Çocuk Bölümü Park Projesi’ne aktarılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kulüp, bu yıl yaşanan Filo Jet faciası nedeniyle geleneksel LeoKids Festivali’ni gerçekleştirmeme ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını farklı bir etkinlikle sürdürme kararı aldı.

Kulüp tarafından organize edilen özel yardım sergisinde, birçok sanatçının bağışladığı eserler sanatseverlerle buluşacak. Sergilenen eserler aynı zamanda satışa sunularak, projeye katkı sağlanacak.

Karaca, vatandaşları sergiye destek vermeye davet etti

Nicosia New Generation Lions Kulübü Başkanı Ayşe Karaca, sanatın birleştirici gücüyle çocukların yaşamına dokunmayı amaçladıklarını belirterek, bu dayanışmaya katkı koyan sanatçılara teşekkür etti.

Karaca, etkinliğin, yalnızca bir sanat sergisi değil, aynı zamanda çocukların geleceğine umut olmayı hedefleyen bir iyilik hareketi olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları sergiye destek vermeye davet etti.

Cuma ve cumartesi Rüstem Kitap Evi’nde yer alacak serginin açılışı saat 15.30’da yapılacak.