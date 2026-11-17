Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 haftada hafta 60 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi yaralandı ve 1 kişi yaşamını yitirdi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 9-15 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak 17, dikkatsiz sürüş 13, kavşakta durmamak 12, yakın takip 10 ve diğer etkenler 8 olarak yer aldı.

Kazalar sonucunda toplam hasar miktarı 2 milyon 569 bin 12 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle sıralandı:

“Lefkoşa 23, Mağusa 17, Girne 13, Güzelyurt 5, İskele 2.”

Denetimlerde 15 bin 292 araç sürücüsü kontrol edildi…

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 15 bin 292 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafikte 2 bin 147 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 81 araç trafikten men edilirken 11 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 503, tehlikeli sürüş 12, dikkatsiz sürüş 44, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 271, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 9, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 43, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 148, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 59, trafik levha ve işaretlerine uymamak 76, trafik ışıklarına uymamak 5, muayenesiz araç kullanmak 186, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 58, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 15, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 4, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 24 ve 687 diğer trafik suçları.”