Stelios Hayırseverlik Vakfı, 30 Ağustos 2026’da Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında yaşamını yitiren 28 kişinin ailelerine yönelik toplam 280 bin Euro tutarındaki mali yardım sürecini tamamladığını duyurdu. Vakıf, hayatını kaybeden her kişinin en yakın aile ferdine 10 bin Euro tutarında nakdi destek sağladı.

Easy markalarının (www.easy.com ve www.easyHistory.info) kurucusu ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın kurucusu ve başkanı Stelios Haji-Ioannou, faciada yaşamını yitirenlerin ailelerine yönelik başlatılan mali destek programının tamamlandığını açıkladı.

Stelios Hayırseverlik Vakfı, facianın ardından yakınlarını kaybeden ailelerin acil mali ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla toplam 280 bin Euro yardım yapılmasına karar vermişti. Bu kapsamda başlatılan başvuru sürecinin sona erdiğini bildiren vakıf, her bir hak sahibine 10 bin Euro tutarındaki bağışın banka havalesi yoluyla aktarıldığını belirtti.

Yardım alanların isimleri açıklandı

Vakıf tarafından paylaşılan listede, mali yardımdan yararlanan kişiler ile hayatını kaybeden yakınlarının isimlerine de yer verildi.

Listede Ayçe Ateş, Fahri Ateş, Hatice Ayran, Nuri Ayran, Hasan Balyemez, Nihat Balyemez, Mustafa Bayır, Elife Bayır, Semra Bekret, Orhan Bekret, Ayten Biçer, Saliha Biçer, Hayri Biçer, Mehmet Biçer, Abbas Demir, Elmas Demir, Gökmen Gönül, Özgür Gönül, Zahide Payam, Gülcan Gürel, Salim Hilaloğlu, Nurcan Hilaloğlu, Anni Hilaloğlu, Mustafa Çetin Özyanmaz, Meryem Kurt, İsmail Kurt, Rıfat Bayhan, Mehmet Bayhan, Altay Özcan, Ayhan Özcan, Liudmila Paltseva, Yulia Özcan, Özlem Pancar, Nihat Pancar, Derya Törer, Ferdi Törer, Nahsan Törer, Nisa Törer, Hande Yaralı, Mustafa Yaralı, Mehmet Erdoğan, Süleyman Erdoğan, Yaşar Doğu Özbiler, Nuray Özbiler, Gamze Demir, Mustafa Demir, Kader Demir, Mahmut Demir, Seyran Kahveci, Reyhan Verim, Ahmet Özbolat, Nazmiye Özbolat, Nurşen Şahin, Şerife Özdemir, Kamuran Ünal ve Hüseyin Özdemir isimleri yer aldı.

Listede Liudmila Paltseva için banka hesabı teyidinin beklendiği bilgisi de paylaşıldı.

Stelios haji-ioannou: hiçbir maddi yardım kaybı telafi edemez

Stelios Haji-Ioannou, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerini ileterek, yaşanan trajediden etkilenen ailelere somut destek sunmanın önemine dikkat çekti.

Hiçbir maddi yardımın sevilen bir insanın kaybını telafi edemeyeceğini veya ailelerin yaşadığı acıyı hafifletemeyeceğini belirten Haji-Ioannou, şöyle konuştu:

“Hiçbir maddi yardım, sevilen bir insanın kaybını telafi edemez veya ailelerin yaşadığı acıyı hafifletemez. Bununla birlikte, hayatını kaybeden her kişinin en yakın aile ferdine sağladığımız 10.000 Euro tutarındaki mali desteğin, bu son derece zor dönemde ailelere bir nebze olsun ekonomik rahatlama sağlamasını ve dayanışmamızın somut bir göstergesi olmasını umut ediyorum.”

Stelios Hayırseverlik Vakfı da açıklamasında, facianın etkilediği ailelerin yanında olmaya devam ettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına sabır, güç ve metanet diledi.

Stelios hayırseverlik vakfı

Kâr amacı gütmeyen Stelios Hayırseverlik Vakfı, Stelios Haji-Ioannou ve ailesinin yaşadığı ve faaliyet gösterdiği Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa'da hayırseverlik çalışmalarını desteklemek amacıyla faaliyet yürütüyor.

Vakfın Kıbrıs'taki başlıca girişimleri arasında, iki toplum arasında iş birliğini teşvik eden ve kazananlara mali destek sağlayan İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri ile Genç Girişimcilik Ödülleri bulunuyor.

Vakfın bir diğer girişimi olan “Food from the Heart” (Kalpten Gelen Yemek) programı aracılığıyla ekonomik sıkıntı yaşayan binlerce kişiye gıda desteği ulaştırılıyor.

Bunların yanı sıra vakıf; ihtiyaç sahibi kişilere, büyük felaketlerden etkilenenlere ve hayır kurumlarına mali katkı sağlıyor. Üniversite eğitimi gören öğrencilere ise burs desteği sunuyor.