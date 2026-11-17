Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu, hükümetin seçim öncesinde hayal satmaya devam ettiğini savunarak, narenciye bedelleri, İhtiyat Sandığı ve sigorta prim borçlarının hala ödemediğini hatırlattı.

Hür-İş Genel Sekreter Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 6 Aralık’ta gerçekleşecek genel seçimler öncesinde "vaat, umut, planlama ve benzeri konularda hayal satmaya devam ettiğini" söyledi.

"Hükümeti 4 yılda yapamadığını seçim vaadi olarak sunmakla" eleştiren Yeltekin, hükümetin 4 yıl boyunca yapmadığını savunduklarına örnekler verdi.

Yeltekin, hükümetin hala "narenciye bedellerini ödemediğini, devlet tarafından ödenen Sağlık Bakanlığı’na hizmet veren 91 çalışanın 15 ay boyunca Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yatırılmadığını, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne sorumluluğunda olan 3 milyar sigorta primi borcunun halen yatırılmadığını" belirtti.

Çalışma hayatında; kaçak, kayıt dışı, iş kazası, sömürü düzeninin devam ettiğini, devlet ambarlarındaki yemlik arpanın küflü ve bozuk olduğunu ve Mağusa Limanı’nın harabe halinde olduğunu ileri süren Yeltekin, “Çocuk yuvaları perişan, elektrik kurumunda; bakımsızlık hat safhada, hurda santraller, devlet hastanelerinde solunum kitleri bulunmuyor, ilaçlar eksik, hastalar perişan” açıklamasında bulundu.

Yeltekin, devletin yıl sonu 20 milyar TL’ye ulaşacağını savunduğu İhtiyat Sandığına borcunu da hala ödemediğini ve kamuda, Ocak 2008 öncesine ait çalışanların 25 yıl fiili hizmet ile 55 yaşında emeklilik hakkını alırken, özel sektöre bu hakkın verilmediğini de vurguladı.