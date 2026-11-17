Başbakanlık Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi'nden bir heyet, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede, merkezi temsilen Koordinatör Betül Atasayan Gülseven ile proje sorumluları Latife Turganer, Hüseyin Hergüner ve Mısra Eğitmen yer aldı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, COP31 başkanlığını yürüten Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğindeki zirve, dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları ve delegasyonları bir araya getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği, iklim finansmanı ve iklim krizine uyum konularının ele alındığı zirvede, Paris İklim Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesi, emisyonların azaltılması, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve yeşil sanayileşme COP31’in öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

Zirve kapsamında Avrupa Birliği’nin iklim politikaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki gelişmeleri takip etmenin yanı sıra farklı fon ve finansman kaynaklarına erişim, uluslararası kuruluşlarla iş birliği, yeni proje ortaklıklarının geliştirilmesi ve uluslararası ağların güçlendirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Açıklamada, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nin, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesini, yeni fon ve proje fırsatlarının değerlendirilmesini ve Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesini önemsediği kaydedildi.