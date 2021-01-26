Elsie Slonim 104 yaşında veda etti
“Dereboyu’ndaki askeri bölgede yaşayan tek sivil” olarak bilinen Elsie Slonim 104 yaşında yaşama veda etti.
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“Dereboyu’ndaki askeri bölgede yaşayan tek sivil” olarak bilinen Elsie Slonim 104 yaşında yaşama veda etti.
1939'den beri Kıbrıs’ta yaşayan Elsie Slonim Amerika’da doğmuş; babasının işleri nedeniyle Avusturya’da, Romanya’da da yaşamıştı. Nazi soykırımından, Yahudilere uygulanan baskılardan Amerikan vatandaşlığı sayesinde kurtulmuş, daha sonra Kıbrıs’a gelmişti.
Elsie Slonim 2018 yılında Gazeteci Nezire Gürkan tarafından kaleme alınmıştı.
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