“Elmacık kemiğini kırdı, aracına zarar verdi”

Trafikte tartıştığı kişiyi ciddi şekilde darp ederek elmacık kemiğini kıran, sonrasında da söz konusu kişinin aracına zarar veren zanlı M.K. mahkemeye çıkarıldı, zanlı, 1 ay cezaevine gönderildi. Mahkemede zanlının yaklaşık 2 ayı aşkın bir süredir ülkede kaçak olarak yaşadığı da tespit edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Engin Yıldız, zanlının “vahim zarar, ciddi darp ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlı M.K.’nin 12 Eylül 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu N.G’.nin (E-51)’yi ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının ayrıca N.G.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına da tekme atarak hasara uğrattığını belirtti. Yıldız, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde şikayet üzerine tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünden 17 Temmuz 2023 tarihinde beri KKTC’de kaçak olarak yaşadığını tespit ettiklerini açıkladı. N.G.’nin şikayetinin devam ettiğini söyleyen Yıldız, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.(Evrim Kamalı)