"Elimizde Casino turizmi dışında işleri yolunda giden bir alan kalmadı"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs'ın kuzeyinde ekonominin büyük çöküşün içinde olduğuna vurgu yaparak, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin sadece izleyici olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, "Elimizde Casino turizmi dışında işleri yolunda giden bir alan kalmadığını kabul etmeliyiz" diyerek, "Hükümet ve Cumhurbaşkanı tüm diğer işlerini derhal bir kenara bırakıp acilen kararlar üretmelidir" ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki güneydeki tutuklamalara da değinen Şenkul, Ekim ayında seçilecek Cumhurbaşkanının en önemli görevinin Taşınmaz Mal Komisyonunu'nun daha etkin kullanılması ve karar almasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Anladığımız kadarıyla ülkemizi yönetenler de

Güney Kıbrıs yönetiminin Kuzey Kıbrıs’ı ekonomik yönden bitirme hamlesini sade vatandaşlar gibi izliyor.

“Biz de Rumları tutuklayalım, sınır kapılarını kapatalım” gibi uçuk kaçık, Güneye değil Kuzey ekonomisine zarar verecek önerileri saymaz isek büyük bir sessizlik hakim.

“Oh daha beter olsunlar, Rumların mallarını satarken düşünseydiler…” gibi konuyu sadece emlak satışı üstünden okuyan ve bu gelişmeler olursa kendinin bundan etkilenmeyeceğini zanneden bir başka grup insanımız da ne yazık ki mevcut.

2020 Pandemisi sonrası Ekonomimiz için önce kaldıraç sonrasında siyasi iktidarın da yanlış yönlendirme ve teşviğiyle ekonomimizin neredeyse lokomotifine dönüşen İnşaat sektörü an itibarıyla büyük bir saldırı altındadır ve dün “yürüyün de korkmayın ben arkanızdayım” diyenlerin sadece laf ola konuştuğunu yaşayarak görmekteyiz.

3 milyar dolara ulaşan ithalata ve bunun üzerinden alınan dolaylı vergilerin temelinde de inşaat sektörü ve onun etkisiyle ayağa kalkan onlarca iş kolu vardır.

Özetleyecek olursak:

Memur maaşları dahil herkesin geliri büyük bir tehdit altındadır önce bunu bir yere not etmeliyiz.

İnşaat sektörünü küçük ekonomimizde bu kadar büyük hale getirmek ekonomik açıdan büyük bir hata olmasının yanında siyasal yozlaşmayı da zirveye çıkardı, bunu da notlara eklemeliyiz.

Gerçekçi bir analiz yaparsak:

-Eğitim bacağı gelirlerinin yaralı,

-İnşaat bacağının bitmiş,

-Turizm Türkiye piyasası hariç çöküşte,

Bunları da not edip;

Elimizde Casino turizmi dışında işleri yolunda giden bir alan kalmadığını kabul etmeliyiz.

Sadece inşaata bel bağlamanın ekonomik ve siyasal yozlaşma yarattığı gerçeği ortada olduğuna göre sadece Casino turizmine bağlı kalmak da hayda hayda ekonomi ve yozlaşma açısından sıkıntılar içermektedir.

Hükümet ve Cumhurbaşkanı tüm diğer işlerini derhal bir kenara bırakıp acilen kararlar üretmelidir yazacağım ama bunun olmayacağını da biliyorum.

Ekimde seçilecek yeni Cumhurbaşkanın bana göre en önemli görevi :

Taşınmaz Mal Komisyonunu etkin ve hızlı karar üreten, tazminatın yanına takası da aktif şekilde koyabilen bir yapıya bürünmesi sağlamak ve Güneyin yaptığı hukuki uygulamanın yasal zemin sıkıntıları olduğunu özellikle AB’ye anlatmak olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, İnşaat sektörünün yarattığı konfor alanından çıkıp özellikle Turizm konusunda acil ataklar lazımdır ki bunun yolu da bellidir:

Etkin ve doğru turist başına teşviklerin yeniden hayata geçirilerek bildiğim kadarıyla 70-80 binlere inen 3.cü ülke turla gelen turist sayısını yeniden 200 binin üzerine çıkartmaktır.

Zaten kriz içine giren inşaat sektörüne devlet eliyle toplu konut stoğu eklemek yerine mevcut bitmiş konutların uzun vadeli kredilerle gençlerin ev sahibi olması yönünde kullanılmasını sağlamak.

Ulaştırma bacağında Kuzey Kıbrıs’a özellikle Türkiye’den geliş maliyetini aşağıya çekerek halihazırda Schengen vizesi alma zorluğu yaşayan orta segment

Türk turisti adaya gelmesi için teşvik etmek.

Gün hamaset ya da oh olsun günü değildir çünkü durum zannedilenden çok daha büyük sorunlara gebedir…