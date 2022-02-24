"Elektrikte yeni fiyatlandırma 1 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek"

Başbakan Faiz Sucuoğlu elektrikte yeni fiyatlandırmanın 1 Mart itibarıyla uygulamaya gireceğini açıkladı, fiyat değişikliği ile ilgili bilgi vermedi.

Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Sucuoğlu, Maliye Bakanlığı'nın elektrikte yeni fiyatlandırma konusunda yapılan çalışmayı bugün kurulda ele aldıklarını açıkladı.

Sucuoğlu, yeni düzenlemenin içeriği ile ilgili detay paylaşmadı.

Belediye sayısının düşürülmesi konusunda Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmayı de ele aldıklarını anlatan Sucuoğlu, belediye sayısını düşürerek yerel seçime gitmeyi istediklerini söyledi.