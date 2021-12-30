Elektrikte anlamlı işbirliği: Kıbrıs'ı birleştiren enerji

Kıbrıs'ta siyasi uzlaşmazlığı rağmen elektrik enerjisi alanında yaşanan işbirliği gelecek için umut veriyor. Adanın kuzeyinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, bir süredir güneyden elektrik enerjisi temin ediliyor. Geçmişte, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan da güneye enerji verildiği biliniyor.



Kıbrıs'ta elektrikte enterkonnekte sistem yer alıyor, adanın her iki yanındaki üretim ihtiyaç halinde paylaşılabiliyor.



23 Aralık’ta güneye iletilen talep sonrasında tüketimin artış gösterdiği 16.00-21.30 saatleri arasında kuzeye enerji verildi..

Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönem için 2 bin 100 megavatlık enerji alındığı, bunun şebekeler arası bağlantı üzerinden geri verileceği öğrenildi.

Güneyden elektrik verilmesine 4 Ocak tarihine kadar devam edileceği bildirildi. Fileleftheros'ın haberine göre kuzeye elektrik verilmesine devam edilmesi yönünde dün yeni bir talep yapıldığı, bu çerçevede 4 Ocak tarihine kadar ortak sistem üzerinden enerji işbirliğinin süreceği ifade edildi.

Verilecek elektrik akımının 16:00-21:20 saatlerini kapsadığı ve 30 ila 35 megavat gücünde olduğu da anımsatıldı.