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Elektrik Kurumu'ndan kapalı dönem için faiz uyarısı

Elektrik Kurumu'ndan kapalı dönem için faiz uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tam kapanmanın uygulanacağı 5-15 Şubat tarihinde ödeme gecikmesi durumunda ‘faiz’ uygulanacağına ilişkin duyuru yaptı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tam kapanmanın uygulanacağı 5-15 Şubat tarihinde ödeme gecikmesi durumunda ‘faiz’ uygulanacağına ilişkin duyuru yaptı.

5-15 Şubat'ta faturaları ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacağı açıklanırken, kurumun herhangi bir borç ötelemesi de yapmayacağı duyuruldu.

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