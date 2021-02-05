Elektrik Kurumu'ndan kapalı dönem için faiz uyarısı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tam kapanmanın uygulanacağı 5-15 Şubat tarihinde ödeme gecikmesi durumunda ‘faiz’ uygulanacağına ilişkin duyuru yaptı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tam kapanmanın uygulanacağı 5-15 Şubat tarihinde ödeme gecikmesi durumunda ‘faiz’ uygulanacağına ilişkin duyuru yaptı.
5-15 Şubat'ta faturaları ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacağı açıklanırken, kurumun herhangi bir borç ötelemesi de yapmayacağı duyuruldu.
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