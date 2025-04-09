“Elektrik kesintileri yakında yeniden başlayacak”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik’te sıkıntılar olduğunu ve yakın bir zamanda elektrik kesintilerinin yeniden başlayacağını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, 7 numaralı makinenin halen kırık olduğunu anlatarak, şu anda bakım döneminde olduğunu, 3, 4 ve 6’ncı makinelerde sorunlar yaşandığını ve dizel makinelerin de eksikliklerinin giderilmediğini söyledi.

“Yaz aylarında makineler tam yükte çalışmaya başlayınca, yeniden kesintiler olacak” diyen Ahmet Tuğcu, eksikliklerin bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.

“Çalışanların zehirlenme tehlikesi var”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, İskenderun’dan gelen yakıtta ciddi bir koku olduğunu da dile getirerek, çalışanların zehirleme tehlikesinin olduğunu ve çalışanlara her gün ayran içirildiğini söyledi. Tuğcu, “Bu yakıt hangi rafinelerden getirildi? Diye soruyoruz, analiz raporlarını açıklamalarını istiyoruz ama açıklamıyorlar” diye de ekledi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla Başbakan Ünal Üstel’in daha önceki açıklamalarını eleştirmiş, paylaştığı görüntüye “Tarih 16 Ağustos Bu filmi iyi izleyin,yenisi tüm gerçekleri ile pek yakında bu sinemalarda....” açıklamasını yapmıştı.