Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfları satışa sunuluyor

Posta Dairesi Müdürlüğü’nün “Kıbrıs’a Özgü Kelebekler” konulu pul serileri ile ilk gün zarfları yarın satışa sunuluyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, pul serilerinin baskısı ve perforesi Devlet Basımevi'nde yapıldı.