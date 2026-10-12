TIP-İŞ’ten EL-SEN’e destek

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek belirtti.

Sendika, hükümete ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimine, emekçilerin taleplerini karşılamak üzere gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Sendika Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, istihdam ve terfilerde yasalara ve liyakat ilkelerine uyulması ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasının, çalışanların mücadele ederek, elde etmek zorunda kalması gereken talepler olmadığı kaydedildi.

“Bunlar zaten yasaların güvence altına aldığı, işverenin ve yöneticilerin yerine getirmekle yükümlü olduğu en temel haklardır. Ne yazık ki ülkemizde emekçiler, en temel ve tartışmasız haklarının korunması için dahi grev yapmak zorunda bırakılmaktadır” denilen açıklamada, yöneticilerin görevinin, çalışanların haklı taleplerini görmezden gelmek ve grevleri yasaklamak değil, sorunları çözmek ve çalışanların haklarını korumak olduğu belirtildi.