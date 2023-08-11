El-Sen’den Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanına "elindeki bilgileri paylaş" çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Paşa’nın “Kıb-Tek’te çeteler olduğu ve bu çeteler yakıt gemilerini kontrol ettiği” yönünde bir açıklama yaptığını savunan Tuğcu, “Eğer, Hüseyin Paşa’nın elinde bilgi, isim ve belge varsa El-Sen ve kamuoyuyla paylaşmak zorundadır” dedi.

Kamuoyu önünde bu kadar emin açıklama yapmasına rağmen Paşa’nın neden Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunmadığını soran Tuğcu, El-Sen’in toplumu bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, Hüseyin Paşa’ya "doğrudan akaryakıt alımlarında kurumun uğratıldığı zarar" ve "iptal edilen akaryakıt ihaleleriyle" ilgili sorular da yöneltti.