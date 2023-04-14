EL-SEN Teknecik önünde: "AKSA'ya geçit yok"

UBP-DP-YDP Hükümeti, özel şirket AKSA'nın görevlilerini çevik kuvvet eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali'ne sokmasıyla birlikte EL-SEN dün akşamdan bu yana eylemini Teknecik Elektrik Santrali'ndeki eylemi sürüyor.

Alınan bilgiye göre şu anda santralde 3 jeneratörün devre dışı olduğu ve EL-SEN yönetimi, eyleme destek veren siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin saat 14.30'da bir toplantı yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Teknecik'e girerek, AKSA'nın santrale verdiği olası hasarla ilgili bilgi almak için girişim yaptı. Polis ekipleri, Atlı'nın girişine izin vermedi.

Atlı,"Sendikalar kol kola girmeli, mücadele büyümeli" çağrısı yaptı.

Neler yaşanmıştı?

EL-SEN'in günlerdir eylemi sürerken, Teknecik'teki jeneratörlerin devre dışı kalması, bunun sonucunda ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanması sonrasında, UBP DP-YDP Hükümeti, dün akşamüzeri özel bir şirket olan AKSA'yı çevik kuvvet eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali'ne sokmuş, EL-SEN de eylemini Teknecik Elektrik Santrali'ne taşımıştı.

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