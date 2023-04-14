Cesurer: "Yasa tasarısı geri çekilirse sorun 5 dakikada çözülür"

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, "Bu noktadan sonra olacaklardan sorumlu değiliz" dedi, yasa tasarısının geri çekilmesi halinde sorunun 5 dakikada çözülebileceğine yönelik öngörüsünü yineledi.

Cesurer, özerk ve profesyonel bir yapı ile Kıb-Tek'teki tüm sıkıntıların aşılabileceğini vurguladı. "Kıb-Tek yumurta satmıyor ki zarar etsin" diyen Cesurer, "Biz bu yola toplumun iradesi için çıktık. Geri dönüşü yok" şeklinde konuştu.

Cesurer, arızası giderilmeyen vatandaşların kurum Müdürü Dalman Aydın'a ulaşmasına yönelik çağrı da yaptı.

Cesurer, "Biz bu yola yürüyüş olsun diye çıkmadık. Ne pahasına olursa olsun, bu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini de kullandı.